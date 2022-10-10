Жительнице Якутии исполнилось 90 лет: Секрет ее долголетия

Жительнице Иситского наслега Дине Степановне Филипповой исполнилось 90 лет.

90 лет исполнилось старожилу с. Исит, долгожительнице Дине Степановне Филипповой. Именинницу с юбилеем поздравил глава «Иситский наслег» Михаил Максимов.

Дина Степановна родилась 10 октября 1932 года в селе Таюра Иркутской области в многодетной семье. Отец был призван на фронт, вернулся спустя три года, весь израненный и умер вскоре от полученных на войне ран. С детства пришлось работать в поле, вязать снопы, молоть зерно, заготавливать дрова и распиливать их на чурки. Две старшие сестры юной Дины после войны переехали в Якутию. В 1951 году 18-летняя Дина переезжает в село Синск.

Дина Степановна выучила азбуку «Морзе» и работала телеграфисткой. В Синске ее ждала настоящая любовь – она познакомилась с будущим мужем Семеном Семеновичем Филипповым и переехали в село Исит, где прожили 53 счастливых года совместной жизни. Вырастили 2 сыновей и 6 дочерей. В Исит Дина Степановна работала телеграфисткой на почте, продавцом в магазине, затем была принята лесником Иситского отделения Синского лесничества. Вместе с супругом, который также трудился в лесничестве, собирали сосновые шишки на семена, заготавливали дрова-швырок, вязали веники, косили сено, проводили санитарную рубку, отводили деляны для заготовки леса. Также собирали ягоды и заготавливали грибы. Вся эта работа также входила в должностные обязанности лесников.

В 1967 году, проработав 15 лет, вышла на пенсию. Юбилярша – ветеран труда с 1987 года, имеет многочисленные награды, награждена знаком «За долголетнюю и безупречную службу в государственной лесной охране». Награждена Орденом «Материнская слава 2 степени», имеет многочисленные грамоты и благодарности от Министерства лесного хозяйства. Почетный гражданин Иситского наслега. У Дины Степановны 8 детей, 32 внука, 58 правнуков и 5 праправнука.

Руководство наслега вручили Дине Степановне Филипповой поздравления от Президента Российской Федерации Владимира Путина и главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева, почетный знак долгожителя Хангаласского улуса “Ытык саас” и сувениры от имени администрации района.

Почетный знак долгожителя Хангаласского улуса «Ытык саас» утвержден в 2015 году. Почетным знаком награждаются граждане Хангаласского улуса, достигшие 90-летия и более лет, проживающие на территории Хангаласского улуса. На сегодняшний день, со дня утверждения, Почетный знак «Ытык саас» получили свыше 80 долгожителей района.