Жительница Якутска забыла отключить мобильный банк и лишилась денег

В отдел полиции №3 МУ МВД России «Якутское» обратилась жительница Якутска с заявлением о том, что неизвестный похитил у неё с банковской карты 7000 рублей.

Полицейские выяснили, что заявительница оформила банковскую карту и подключила к своему мобильному номеру услугу «мобильный банк». Позже она сменила номер телефона, однако забыла отключить данную услугу.

Сотрудниками уголовного розыска был установлен подозреваемый. Им оказался безработный 25-летний горожанин.

Установлено, что мужчина приобрел сим-карту, и в процессе использования на абонентский номер стали поступать SMS-сообщения о движении денежных средств на счете банковской карты. Тогда он решил завладеть средствами на счете и перевел 7000 рублей на свой лицевой счет, воспользовавшись услугами «мобильного банка». Со слов подозреваемого, похищенные деньги он потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Уважаемые граждане, призываем вас быть осторожными в использовании банковских карт. В случае смены или утери сим-карты необходимо немедленно обратиться в ваше отделение банка и отключить услугу «мобильный банк».