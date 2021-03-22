Жительница Якутска вспомнила о ребенке после третьего уголовного дела

Возбуждение уголовных дел по факту уклонения от уплаты алиментов заставило гражданку из Якутска вспомнить о своей дочери и принять меры к погашению задолженности.

На основании судебного акта к уплате алиментных обязательств, будучи лишенной родительских прав, не перечислила средства на содержание несовершеннолетней дочери 2008 года рождения, в результате чего у нее образовалась задолженность по алиментам.

По инициативе судебного пристава-исполнителя должница привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ, по факту неуплаты средств на содержание несовершеннолетнего ребенка. Однако, назначенное в июле 2019 года мировым судьей административное наказание в виде обязательных работ сроком на 80 часов и последующие факты привлечения к уголовной ответственности и вынесенные судом в марте и в сентябре 2020 года обвинительные приговоры за уклонение от уплаты алиментов не образумили должника. Официально она не трудоустроилась и выплату алиментов не производила. Более того, она скрыла свой доход от судебного пристава-исполнителя, который получала по месту работы с сентября 2020 года.

По совокупности двух приговоров Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) ей назначено наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием пяти процентов из заработной платы в доход государства. Третье уголовное дело после утверждения обвинительного акта прокурором направлено в суд для рассмотрения по существу.

Лишь после третьего факта возбуждения уголовного дела должник осознала и обязалась выплачивать алименты по имеющемуся месту работы.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) предупреждает граждан, без уважительных причин, не выплачивающих алименты в установленном судом порядке, тем самым уклоняющихся от уплаты средств на содержание своих несовершеннолетних детей об установленной Законом административной и уголовной ответственности и неотвратимости наказания за данные деяния.