Жительница Якутска удивила сотрудников спортмагазина

Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №4 МУ МВД России «Якутское» установлена 39-летняя жительница Якутска, которая подозревается в краже одежды из спортивного магазина.

В результате двух ее визитов работники магазина не досчитались женской куртки, трех брюк, двух джемперов и футболки. Всего товаров было похищено на сумму около 18 000 рублей.

Теперь в ее отношении возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».