20.05.2021
15:03
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Происшествия

Жительница Якутска удивила сотрудников спортмагазина

Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №4 МУ МВД России «Якутское» установлена 39-летняя жительница Якутска, которая подозревается в краже одежды из спортивного магазина.

В результате двух ее визитов работники магазина не досчитались женской куртки, трех брюк, двух джемперов и футболки. Всего товаров было похищено на сумму около 18 000 рублей.

Теперь в ее отношении возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
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