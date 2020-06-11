Жительница Якутска совершила опрометчивый поступок

В дежурную часть отдела полиции №3 МУ МВД России «Якутское» обратилась семейная пара. Женщина сообщила полицейским, что их с мужем автомобиль повредил неизвестный, вследствие чего образовалась вмятина на крыше авто. Материальный ущерб потерпевшие оценили в 50 000 рублей.

При осмотре места происшествия около автомобиля обнаружена пустая бутылка из-под алкоголя. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой. Ею оказалась 27-летняя женщина.

Выяснилось, что подозреваемая распивала спиртное на балконе 8-го этажа и сбросила вниз пустую бутылку, которая упала на припаркованный во дворе автомобиль.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», санкциями которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.