04.06.2021
16:20
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Происшествия
Жительница Якутска сильно удивила полицейских
Вчера 52-летней жительнице Якутска позвонил лже-полицейский. Конечно же, чтобы подтвердить слова «службы безопасности ВТБ» о том, что с ее счета мошенники хотят списать средства.
Звонок «полицейского» заставил уверовать потерпевшую в «благие намерения» незнакомых ей лиц и она, несмотря на глубокую ночь, покинула теплую постель, взяла с собой сына и поехала к банкомату, чтобы «спасти» свои деньги.
Предположительно с 2 часов ночи она отправила около 36 переводов на продиктованные счета и лишилась 499 900 рублей!
Кстати, это не первый случай, когда эта же женщина стала жертвой дистанционного обмана. Еще в прошлом году она также направила мошенникам крупную сумму денег, но, к сожалению, тот печальный опыт не отложился в ее памяти.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
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