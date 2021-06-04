Жительница Якутска сильно удивила полицейских

Вчера 52-летней жительнице Якутска позвонил лже-полицейский. Конечно же, чтобы подтвердить слова «службы безопасности ВТБ» о том, что с ее счета мошенники хотят списать средства.

Звонок «полицейского» заставил уверовать потерпевшую в «благие намерения» незнакомых ей лиц и она, несмотря на глубокую ночь, покинула теплую постель, взяла с собой сына и поехала к банкомату, чтобы «спасти» свои деньги.

Предположительно с 2 часов ночи она отправила около 36 переводов на продиктованные счета и лишилась 499 900 рублей!

Кстати, это не первый случай, когда эта же женщина стала жертвой дистанционного обмана. Еще в прошлом году она также направила мошенникам крупную сумму денег, но, к сожалению, тот печальный опыт не отложился в ее памяти.