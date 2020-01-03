03.01.2020
13:00
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Происшествия

Жительница Якутска, проснувшись после застолья, обнаружила неприятную картину

На пульт дежурной части отдела полиции №3 МУ МВД России «Якутское» поступило сообщение о краже личного имущества.
Полицейскими было установлено, что в день происшествия к потерпевшей в гости зашел её знакомый. После совместного распития алкогольных напитков хозяйка квартиры уснула. В это время подозреваемый, убедившись, что женщина спит, похитил замороженное мясо, которое хранилось у нее на балконе и денежные средства из кармана верхней одежды. Утром потерпевшая обнаружила пропажу мяса и денежных средств в размере более 20 000 рублей.

Сотрудниками отдела уголовного розыска, в ходе оперативно розыскных мероприятий был задержан подозреваемый. Им оказался 33-летний уроженец Аллаиховского района Якутии. Подозреваемый признал вину и рассказал полицейским, что деньги потратил на покупку спиртного и развлечения. Похищенное мясо изъято.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Фото: Из открытых источников.
Источник: Пресс-служба МУ МВД России «Якутское».
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