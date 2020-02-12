Жительница Якутска привлечена к уголовной ответственности за неуплату кредита в 4 млн рублей

Более 4 миллионов рублей задолжала банку жительница Якутска. В отношении должницы возбуждено уголовное дело по ст. 177 УК РФ «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности». Судом вынесен обвинительный приговор.

Кроме того, гражданка неоднократно предупреждалась об уголовной ответственности. Будучи дееспособной и трудоспособной, постоянного места работы не имела, в Центр занятости населения города Якутска с целью официального трудоустройства не обращалась, мер к трудоустройству не принимала, что в совокупности свидетельствует о стойком нежелании исполнять решение суда по погашению кредиторской задолженности. В результате, в отношении должницы было возбуждено уголовное дело по ст. 177 УК РФ «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности».

Привлечение должницы к уголовной ответственности не освобождает ее от исполнения обязанности по выплате задолженности и процентов по пользованию денежными средствами, уточняют судебные пристава.