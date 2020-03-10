Жительница Якутска поверила видеоролику с известной телеведущей

Накануне в полицию с заявлением обратилась 33-летняя жительница Якутска. Женщина пояснила, что в социальной сети «Instagram» наткнулась на рекламный видеоролик, в котором известная телеведущая рассказывала о том, что всем гражданам полагается денежная компенсация в «Едином компенсационном центре возврата налога добавленной стоимости», где легко и просто можно получить возврат НДС.

Пройдя по ссылке, она зашла на сайт, где с ней якобы связался юрист, который в ходе переписки запросил личные данные и сообщил, что ей полагается компенсация в размере более 270 000 рублей, но чтобы получить данную сумму, нужно оплатить всего 382 рубля за юридические услуги. Юрист заверил, что уже через несколько минут все денежные средства поступят ей на карту. Обрадовавшись хорошей новости, потерпевшая оплатила услугу, введя свои банковские данные. Далее юрист разъяснил, что так как она не может лично подписать документы, ей снова надо оплатить услугу электронной подписи. Таким образом на протяжении одного часа потерпевшая за различные услуги лишилась около 9000 рублей. В какой-то момент потерпевшую насторожило такое обилие требуемых затрат. Она решила еще раз прочитать информацию о подобной процедуре и тут же наткнулась на видео-разоблачение этой мошеннической схемы. Поняв, что стала жертвой мошенничества, женщина заблокировала свою банковскую карту и обратилась в полицию.

Уважаемые граждане, если вы видите сайты, на которых предлагается получить какие-либо выплаты или компенсации через интернет, знайте, это мошенники. Никакой организации под названием «Единый компенсационный центр возврата налога добавленной стоимости» на самом деле не существует. Поделитесь данной информацией с друзьями и родственниками и будьте бдительны!