Жительница Якутска попалась на классическую уловку мошенников

SakhaLife.ru.

Жители Якутии продолжают верить мошенникам под видом банковских работников.

Так, на днях 57-летней жительнице Якутска позвонила девушка и представилась сотрудником «Сбербанка». По уже налаженной схеме, лжесотрудница сообщила, что с банковской карты женщины неизвестные лица пытаются снять денежные средства. Далее разговор продолжил молодой человек, который выяснил, что у потерпевшей имеются карты «Алмазэргиэнбанка» и «Почта банка». Также он уговорил женщину взять кредит якобы для отмены другого кредита, который ранее мошенники оформили на её имя. Женщина послушно назвала лжесотрудникам банка все данные своих карт и смс-коды, которые стали приходить на её телефон. В результате всех действий с банковских счетов женщины было похищено 119 410 рублей.