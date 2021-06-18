18.06.2021
12:45
178

Происшествия

Жительница Якутска попалась на классическую уловку мошенников

SakhaLife.ru.

Жители Якутии продолжают верить мошенникам под видом банковских работников.

Так, на днях 57-летней жительнице Якутска позвонила девушка и представилась сотрудником «Сбербанка». По уже налаженной схеме, лжесотрудница сообщила, что с банковской карты женщины неизвестные лица пытаются снять денежные средства. Далее разговор продолжил молодой человек, который выяснил, что у потерпевшей имеются карты «Алмазэргиэнбанка» и «Почта банка».  Также он уговорил женщину взять кредит якобы для отмены другого кредита, который ранее мошенники оформили на её имя. Женщина послушно назвала лжесотрудникам банка все данные своих карт и смс-коды, которые стали приходить на её телефон. В результате всех действий с банковских счетов женщины было похищено 119 410 рублей.

Уважаемые граждане! Напоминаем, что сотрудники банка никогда не сообщают по телефону о мошеннических действиях, производимых с Вашей картой, это делают только сами мошенники.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Пресс-служба МУ МВД России «Якутское»
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх