Жительница Якутска подозревается в краже денег у сожителя матери

В отдел полиции №1 МУ МВД России «Якутское» с заявлением обратился мужчина, пояснив, что у него похитили 30 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники оперативно-сыскного отделения установили, что к краже причастна 32-летняя дочь сожительницы потерпевшего.

Выяснилось, что в один из визитов к матери подозреваемая заметила купюры в кармане куртки потерпевшего. Улучив удобный момент, она незаметно похитила 30 тысяч рублей из кармана сожителя матери и ушла домой. Похищенные денежные средства подозреваемая успела потратить на свои личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.