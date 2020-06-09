Жительница Якутска по-своему пыталась помочь мигрантам

В феврале прошлого года жительница Якутска прописала у себя в квартире по ул. Билибина 9 иностранцев. Приговором мирового суда ей назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей.

Всего в Якутии по итогам 4 месяцев 2020 года возбуждено 109 уголовных дел в сфере миграции.