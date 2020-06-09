09.06.2020
17:30
149
Происшествия
Жительница Якутска по-своему пыталась помочь мигрантам
В феврале прошлого года жительница Якутска прописала у себя в квартире по ул. Билибина 9 иностранцев. Приговором мирового суда ей назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей.
Всего в Якутии по итогам 4 месяцев 2020 года возбуждено 109 уголовных дел в сфере миграции.
Источник: Управление по вопросам миграции МВД по Республике Саха (Якутия)
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