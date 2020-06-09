09.06.2020
17:30
149

Происшествия

Жительница Якутска по-своему пыталась помочь мигрантам

В феврале прошлого года жительница Якутска прописала у себя в квартире по ул. Билибина 9 иностранцев. Приговором мирового суда ей назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей.

Всего в Якутии по итогам 4 месяцев 2020 года возбуждено 109 уголовных дел в сфере миграции.

Источник: Управление по вопросам миграции МВД по Республике Саха (Якутия)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх