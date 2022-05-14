14.05.2022
17:17
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Якутск

Жительница Якутска оригинально украсила общий двор

Возле Якутскэнерго, у дома на улице Кальвица одна семья каждый год оформляет двор. Смотрите, какую красоту создали на радость соседям и горожанам, сообщает тгк Эхо столицы.@exostolicy

Фото: тгк Эхо столицы.
Источник: тгк Эхо столицы.

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