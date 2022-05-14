Жительница Якутска оригинально украсила общий двор

Возле Якутскэнерго, у дома на улице Кальвица одна семья каждый год оформляет двор. Смотрите, какую красоту создали на радость соседям и горожанам, сообщает тгк Эхо столицы.@exostolicy

Фото: тгк Эхо столицы. Источник: тгк Эхо столицы.

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх