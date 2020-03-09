Жительница Якутска обратилась к гадалке, чтобы вернуть похищенные мошенниками деньги

В полицию столицы Якутии обратилась местная жительница. Женщина пояснила, что по рекомендации своей знакомой она обратилась к одной гадалке, чтобы вернуть ранее похищенные мошенниками деньги. Оказалось, что потерпевшая уже попадалась на уловки злоумышленников в прошлом году и лишилась 800 000 рублей.

Во время телефонного разговора лжепредсказательница обещала ей помочь, и рассказала о своих экстрасенсорных возможностях, что может очистить от порчи и сделает так, чтобы мошенники сами вернули ей деньги. Даже пообещала приехать, чтобы лично встретиться с ней. Общение происходило и по телефону, и посредством мессенджера «Viber».

Умелая псевдопрорицательница попросила купить женщине свечи с Иерусалима для проведения обряда и попросила 333 000 рублей за оказываемую услугу в виде пожертвования монахиням одного из монастырей.

Далее под предлогом, что она внесла за потерпевшую необходимую сумму для обряда, злоумышленница попросила перевести ей сумму, которая имеется на счету. Поверив словам аферистки, потерпевшая перевела на указанный банковский счет 243 000 рублей. После этого гадалка перестала отвечать на сообщения, а потом и вовсе заблокировала номер.