Жительница Якутска лишилась авто и норковой шубы в один день

В полицию г. Якутска обратилась 63-летняя женщина. Она указала в заявлении, что в ночное время суток из гаража неизвестный совершил угон её автомобиля марки «Toyota Corolla Spacio» и похитил личное имущество общей стоимостью 83 500 рублей.

Сотрудники полиции «по горячим следам» установили ранее судимого за кражу 35-летнего мужчину. Подозреваемый пояснил, что проходил мимо частного гаража и решил похитить что-нибудь ценное. Взломав замок, он проник внутрь гаража, в котором находился автомобиль.

Двери автомашины были не заперты, а ключ находился в замке зажигания. Подозреваемый похитил из гаража норковую шубу, набор ключей, два лобовых стекла и музыкальный центр. Похищенное он погрузил в чужой автомобиль и уехал. По словам подозреваемого, похищенное он хотел сбыть, но не успел.

Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Возбуждено два уголовных дела по двум статьям Уголовного кодекса Российской Федерации: по ч.1 ст.166 «Неправомерное завладение автомобилем» и по ч. 2 ст. 158 «Кража».