Жительница Якутска фиктивно прописала семь иностранцев

Участковые уполномоченные отдела полиции № 2 МУ МВД России «Якутское» совместно с коллегами из Отдела по вопросам миграции в ходе профилактического мероприятия «Жилой сектор» выявили факт фиктивной постановки на учёт по месту пребывания иностранных граждан.

27-летняя жительница города Якутск незаконно поставила на миграционный учёт 7 иностранцев по месту своей регистрации и проживания в частном доме, расположенного по Вилюйскому тракту, в дальнейшем не собираясь предоставлять им помещение для проживания.

Женщина официально не трудоустроена, ранее уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное преступление и неоднократно предупреждалась сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступила закон.

Дознавателем ОП № 2 МУ МВД России «Якутское» в отношении нее возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.