Жительница Якутии зарезала ножом сожителя со второй попытки

Прокуратура Среднеколымского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 41-летней местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В суде установлено, что подсудимая, находясь в январе 2022 года в состоянии алкогольного опьянения на рыболовецком участке «Заборцево» в результате возникшей ссоры нанесла сидевшему за столом напротив гражданскому супругу один удар ножом в область грудной клетки.

В результате полученного повреждения потерпевший скончался на месте происшествия.

При изучении личности обвиняемой установлено, что ранее ею гражданскому супругу также были нанесены ножевые ранения, которые причинили легкий вред здоровью, она была осуждена к обязательным работам.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил женщину к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.