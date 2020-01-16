Жительница Якутии воровала исключительно у родственников мужа

Прокуратура Нюрбинского района Якутии поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении гражданки К. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в крупном размере), п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) и п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета).

В суде установлено, что подсудимая, в январе 2018 года, убедив потерпевшего выгодно вложить совместно в банк денежные средства по высокой процентной ставке, получила от него наличные денежные средства в сумме 500 тыс. руб., которые присвоила, потратив их на собственные нужды.

Кроме этого, в период с января по март 2019 года гр. К. совершила 5 эпизодов кражи с причинением значительного ущерба из квартир родственников своего супруга. Также в данный период времени ею совершено хищение денежных средств с банковских карт. Общая стоимость похищенного имущества составила 212 тыс.руб.

Все преступления подсудимой К. совершены в отношении родственников ее мужа. В судебном заседании подсудимая вину в совершении преступлений признала полностью, раскаялась в содеянном. Причиненный ущерб ею возмещен.

По результатам рассмотрения уголовного дела, суд с учетом мнения государственного обвинителя и потерпевших, принимая во внимание признание вины и возмещение ущерба, приговорил женщину к 3 годам 9 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года 9 месяцев с возложением соответствующих обязанностей.

Приговор суда вступил в законную силу.