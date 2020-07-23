Жительница Якутии в пылу ссоры ударила мужа ножом

Жительница Нерюнгринского района Якутии подозревается в нанесении тяжкого вреда здоровью своему мужу. Полицией Нерюнгринского района установлено, что в день происшествия супруги, находясь дома, распивали спиртные напитки. В какой-то момент между ними произошла ссора, в результате которой 38-летняя нерюнгринка схватила кухонный нож и нанесла своему мужу ранение в область груди.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», санкциями которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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