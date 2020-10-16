Жительница Якутии уличена в преступлении

В дежурную часть полиции ОМВД России по Жиганскому району Якутии с заявлением о хищении денег с банковского счета обратилась местная жительница. В беседе с потерпевшей полицейские выяснили, что она стала получать уведомления о списании со счёта денежных средств. Тогда женщина поняла, что потеряла банковскую карту с функцией бесконтактной оплаты и обратилась за помощью в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемую. Ею оказалась 33-летняя женщина.

Установлено, что подозреваемая нашла на улице банковскую карту потерпевшей. Увидев, что она оснащена функцией бесконтактной оплаты, после чего решила воспользоваться ею. Женщина расплачивалась чужой картой в магазинах. В общей сумме она оплатила покупки на 5 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, с использованием электронных средств платежа». Подозреваемому грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.