Жительница Якутии угодила в ловушку мошенников

В полицию Хангаласского района Якутии обратилась 42-летняя местная жительница.

Она рассказала полицейским, что в первой половине дня ей позвонила женщина, которая представилась сотрудницей банка. Она оповестила её о том, что якобы на её имя «нечистым на руку» специалистом банка оформлен кредит на сумму 285 000 рублей, и, чтобы деньги не были похищены третьими лицами, попросила совершить несколько операций. Заявительница до этого не раз слышала о подобных мошенничествах, поэтому сначала усомнилась в словах звонившей, но та сообщила, что ей перезвонят из правоохранительных органов. Вскоре ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником ФСБ, который подтвердил, что действительно нечестный сотрудник банка оформил на её имя кредит, а для его разоблачения необходима её помощь. Он попросил следовать всем инструкциям специалистов банка, также уточнил, пригрозив уголовной ответственностью, что в целях сохранения деталей операции в тайне ей запрещается кому-либо об этом рассказывать.

Затем ей перезвонил якобы сотрудник службы безопасности банка. Следуя его указаниям, потерпевшая в мобильном приложении оформила кредит на 285 000 рублей. Под диктовку «лжесотрудника», который непрерывно был с ней на связи, она приехала к ближайшему банкомату, сняла деньги, в том числе и заемные, со своих карт и перечислила на продиктованные мошенниками счета. После чего липовые специалисты сказали, что она должна в будний день сходить в отделение банка и предоставить сотруднику все платежные квитанции, чтобы ей оформили возврат «сохраненных от мошенников» денежных средств. Когда женщина пришла в отделение банка, ей объяснили, что она стала очередной жертвой мошенников. В общей сумме дистанционные аферисты похитили у потерпевшей 439 000 рублей.