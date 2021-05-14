Жительница Якутии стала жертвой грабителя из-за 150 рублей

В дежурную часть ОМВД России по Нерюнгринскому району Якутии поступило сообщение от жительницы Нерюнгри о том, что у неё из квартиры открыто похищено 7 серебряных колец.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили 40-летнего подозреваемого, неоднократно судимого за кражи, грабежи, хулиганство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Установлено, что в день происшествия потерпевшая у себя в квартире распивала спиртное в компании знакомых. Во время застолья у подозреваемого возник умысел совершить хищение имущества. Он, применив насилие и ударив женщину кухонной доской, открыто похитил у неё 7 серебряных колец. После чего злоумышленник покинул квартиру. Как выяснилось, мужчина сбыл похищенное неустановленному лицу, а вырученные 150 рублей потратил на покупку алкоголя.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабёж». Санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы до 5 лет.