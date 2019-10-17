Жительница Якутии скончалась после пожара

Женщина, получившая 90% ожогов тела в результате пожара в жилом доме в Кобяйском районе республики, скончалась в больнице вчера, 16 октября, передает телеканал «Якутия 24».

Пожар произошел в квартире жилого дома на улице Горбунова в поселке Сангар во вторник, 14 октября. К моменту прибытия пожарных, горела ванная комната в квартире.

В результате возгорания огнем повреждены стены и пол в ванной на площади восемь квадратных метров.

Ранее сообщалось, что в результате данного пожара также скончался мужчина, получивший 99% ожогов тела.