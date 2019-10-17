17.10.2019
10:37
120
Происшествия
Жительница Якутии скончалась после пожара
Женщина, получившая 90% ожогов тела в результате пожара в жилом доме в Кобяйском районе республики, скончалась в больнице вчера, 16 октября, передает телеканал «Якутия 24».
Пожар произошел в квартире жилого дома на улице Горбунова в поселке Сангар во вторник, 14 октября. К моменту прибытия пожарных, горела ванная комната в квартире.
В результате возгорания огнем повреждены стены и пол в ванной на площади восемь квадратных метров.
Ранее сообщалось, что в результате данного пожара также скончался мужчина, получивший 99% ожогов тела.
Фото: Из открытых источников.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
17.10.2019
36
17.10.2019
118
17.10.2019
74
17.10.2019
267
17.10.2019
63
17.10.2019
130
17.10.2019
100
17.10.2019
192
17.10.2019
117
17.10.2019
106
17.10.2019
76
17.10.2019
1243
17.10.2019
1472
17.10.2019
410
17.10.2019
406
17.10.2019
201
17.10.2019
253
17.10.2019
585
16.10.2019
313
16.10.2019
372
16.10.2019
274
16.10.2019
305
16.10.2019
703
16.10.2019
577
16.10.2019
258
16.10.2019
182
16.10.2019
200
16.10.2019
244
16.10.2019
234
16.10.2019
298
16.10.2019
319
16.10.2019
165
16.10.2019
343
16.10.2019
847
16.10.2019
773
16.10.2019
173
16.10.2019
1685
16.10.2019
1104
16.10.2019
233
16.10.2019
156
16.10.2019
251
16.10.2019
1514
16.10.2019
218
16.10.2019
879
16.10.2019
258
16.10.2019
1808
16.10.2019
423
16.10.2019
282
16.10.2019
2389
16.10.2019
1870
16.10.2019
234
16.10.2019
465
16.10.2019
255
16.10.2019
2331
16.10.2019
180
16.10.2019
496
16.10.2019
2776
16.10.2019
379
16.10.2019
213
16.10.2019
5327
16.10.2019
690
15.10.2019
1199
15.10.2019
2218
ТОП НОВОСТИ
15.10.2019
12870
15.10.2019
9113
11.10.2019
6746
11.10.2019
5340
16.10.2019
5324
12.10.2019
5311
14.10.2019
5179
11.10.2019
5148
11.10.2019
4490