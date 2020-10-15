Жительница Якутии склонила своего сына к ужасному

Прокуратура Сунтарского района Якутии поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимой местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенное с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья).

Судом установлено, что в марте текущего года подсудимая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, путем введения в заблуждение своего 15-летнего сына относительно своих преступных намерений склонила его к применению физической силы в отношении потерпевшего, обеспечив обездвиживание последнего, после чего открыто похитила у мужчины денежные средства, вытащив их из кармана его брюк.

Подсудимая ранее была осуждена судом по п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением ножа в качестве оружия) к условной мере наказания, вместе с тем не встала на путь исправления и совершила грабеж в период испытательного срока.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом мнения государственного обвинителя, а также наличия у женщины непогашенной судимости, отрицательной характеристики, в т.ч. в связи с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей, приговорил ее к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.