Жительница Якутии скачала приложение и лишилась денег

В ОМВД России по Алданскому району Якутии обратилась 31-летняя жительница г. Алдан. Она пояснила полицейским, что днём ей поступил звонок с номера +7-800-111-24-24. Мужчина на том конце провода представился сотрудником банка «ВТБ 24» ПОПОВЫМ Евгением Александровичем и сообщил, что мошенники от её имени через мобильное приложение отправили заявку на кредит.

«Евгений» порекомендовал женщине установить на телефон якобы антивирусное приложение «Team Viewer Quick Support». Продолжая разговор по громкой связи, заявительница по совету лжесотрудника банка скачала в «Play Market» данное приложение и совершила перевод денежных средств с накопительного счета, который, по словам «Евгения», также поражен вирусом. По его указанию женщина ввела в скачанное приложение данные своей банковской карты, после чего на телефон стали поступать смс-сообщения с кодами подтверждения операций, а со счета были списаны 106 133,24 рублей. Уточнив у потерпевшей, списались ли у неё деньги, лжесотрудник банка завершил разговор. Лишь после этого женщина перезвонила на «горячую линию» банка, где ей объяснили, что она стала очередной жертвой мошенников.

Помните, что сотрудник банка никогда не станет предлагать установить под его диктовку никаких приложений. В случаях звонков от незнакомцев, представляющихся сотрудниками банков, прекратите разговор, не совершайте никаких действий, а перезвоните в службу технической поддержки своего банка, который обычно указан на банковской карте. Будьте бдительны и благоразумны, берегите свои денежные средства!