Жительница Якутии рассказала, как лишилась миллиона

41- летняя жительница Мирного лишилась порядка 1 млн рублей после звонка из «банка».

Установлено, что днём потерпевшей с неизвестного номера позвонила девушка, представилась работником банка и спросила, не подавала ли она заявку на смену номера телефона. Получив отрицательный ответ, собеседница заявила, что в отношении неё совершаются мошеннические действия, после чего посоветовала дождаться звонка «следователя». Несколько минут спустя с гражданкой связался «следователь Немченко» и сообщил, что в его производстве находится уголовное дело о мошенничестве. При этом он предупредил об ответственности в случае отказа от сотрудничества со следствием.

Затем к диалогу подключился некий «Романенко», который начал давать инструкции о необходимости перевода всех сбережений на «безопасный счет». Женщина согласилась и перечислила на продиктованный злоумышленниками счет 940 тысяч рублей. Лишь только после этого она позвонила на «горячую линию банка» и узнала, что стала жертвой телефонных мошенников.