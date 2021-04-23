Жительница Якутии продолжила заниматься «нехорошим делом» несмотря на штраф

SakhaLife.ru.

Участковые отдела МВД России по Сунтарскому району выявили факт незаконной реализации алкогольной продукции физическим лицом.

40-летняя женщина незаконно продавала алкоголь жителям села, доставляя спиртосодержащую продукцию на своей автомашине. Несмотря на то, что в декабре прошлого года за аналогичное правонарушение женщина была привлечена к административной ответственности и оштрафована судом на 15 тысяч рублей, она продолжила заниматься бутлегерством. Весь алкоголь изъят на месте.

Аналогичный факт был зарегистрирован в Верхневилюйском районе. Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Верхневилюйскому району установили, что 54-летний мужчина, ранее нарушавший антиалкогольное законодательство, продавал спиртосодержащую продукцию из дома.

За повторное нарушение антиалкогольного законодательства в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по ст. 171 прим. 4 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами».