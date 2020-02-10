Жительница Якутии пожаловалась на нарушение своих прав, а в ответ тишина

Прокуратура Оленёкского района Якутии провела проверку соблюдения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан в администрации Кирбейского национального наслега.

Установлено, что в администрацию наслега поступило письменное обращение местной жительницы о нарушении ее прав, которое в нарушение Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации» в установленный законом срок не рассмотрено, ответ заявительнице не направлен.

Прокуратура района внесла главе муниципального образования представление, а также возбудила в отношении него дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан).

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования нарушения устранены, ответ заявителю по существу поставленных им вопросов дан, должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 5 000 руб.