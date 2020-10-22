Жительница Якутии поверила мошенникам в Instagram

45–летняя жительница Мирнинского района Якутии отдала лжеброкерам около 1 400 000 рублей. Мошенники обещали ей баснословную прибыль в кратчайшие сроки.

Установлено, что в июне текущего года женщина в социальной сети «Instagram» увидела рекламу о новом виде быстрого заработка. Предложение её заинтересовало, и она оставила заявку, указав свой номер телефона. Вскоре с ней связалась девушка, которая представилась аналитиком компании. В ходе телефонного разговора псевдоаналитик убедила женщину установить на свой рабочий ноутбук и телефон программу для удаленного доступа «AnyDesk», а также перевести на их счет 15 000 рублей якобы для участия в торгах. Но на этом звонки не прекратились. Заявительница поддерживала связь с аферисткой в течение месяца и каждый раз перечисляла различные суммы на указанные ею счета. В общей сложности потерпевшая перевела мошенникам 1 379 214 рублей. Она вложила все свои сбережения, в том числе средства, полученные в кредит, но прибыли так и не получила.

Уважаемые граждане! В очередной раз призываем граждан не переходить на сайты, обещающие сверхприбыль. Никогда не теряйте бдительность и не участвуйте в сомнительных схемах. Не переводите свои сбережения неизвестным людям!