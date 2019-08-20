Жительница Якутии поверила аферисту

В отделение МВД России по Усть-Майскому району обратилась 55-летняя женщина.

Женщина пояснила, что ей позвонил неизвестный мужчина и представился оператором сотовой связи. Он сообщил, что якобы на имя женщины накопились 2 000 рублей, которые хотят возместить абоненту. Для перечисления денег звонивший попросил банковские данные потерпевшей, в т.ч. пароли из смс-сообщений.

Желая получить денежное вознаграждение, женщина продиктовала все данные своей банковской карты, в том числе и пароли с смс-сообщений. После этого на его телефон поступило сообщение о списании с банковского счета 15 000 рублей. Завершив операцию, злоумышленник бросил трубку. Выяснилось, что к кредитной банковской карте потерпевшей подключена услуга мобильного банка.

Уважаемые граждане! Когда на телефоны граждан поступают звонки от неизвестных лиц, ни в коем случае не передавайте никаких данных, тем более реквизиты банковских карт, так как впоследствии они будут использованы для хищения денежных средств. В таких ситуациях лучшим способом избежать хищения ваших денег будет прекращение разговора.