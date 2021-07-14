Жительница Якутии попросила знакомого избавиться от трупа

Прокуратура г. Нерюнгри поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении двух местных жителей. Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), а мужчина виновным по ст. 316 УК РФ (заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления).

В судебном заседании установлено, что в начале зимы 2020 года между подсудимой и её гражданским супругом произошла ссора, в ходе которой она нанесла ему удар ножом в область грудной клетки. В результате ранения потерпевший скончался на месте преступления.

После совершения убийства подсудимая, вызвав своего знакомого, попросила избавиться от трупа, на что он, согласившись, перевез его из квартиры в безлюдную местность. Весной 2021 года труп обнаружен случайными прохожими.

В ходе судебного следствия подсудимая вину в совершенном преступлении не признала в полном объеме, вместе с тем её вина доказана государственным обвинителем совокупностью представленных доказательств, в том числе показаниями второго подсудимого.

По результатам рассмотрения уголовного дела, суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил женщину к 6 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, мужчина осужден к 1 году лишения свободы условно, с испытательным сроком на 1 год.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в вышестоящий суд.