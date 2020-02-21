Жительница Якутии осуждена за неуплату алиментов

Прокуратура города Мирного поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы, обвиняемой в совершении 3 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание несовершеннолетних детей).

В суде установлено, что в отношении подсудимой на основании судебных решений возбуждены исполнительные производства о взыскании алиментов на содержание трех несовершеннолетних детей. В мае 2019 года она привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ за неуплату средств на содержание детей. Несмотря на это, женщина каких-либо мер к трудоустройству с целью обеспечения своих алиментных обязательств не принимала и денежных средств на содержание детей не выплачивала. В связи с чем, общая задолженность по алиментам составила свыше 120 тыс. рублей.

По результатам рассмотрения уголовного дела Мирнинский районный суд Республики Саха (Якутия) признал подсудимую виновной, и с учетом мнения государственного обвинителя назначил ей наказание в виде 9 месяцев исправительных работ.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.