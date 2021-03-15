Жительница Якутии оказала сопротивление инспектору ДПС

Жительница Алдана ответит в суде за применение насилия в отношении представителя власти и повторное нарушений требований ПДД.

Следственным отделом по Алданскому району СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела по обвинению 23-летней жительницы города Алдана в совершении преступлений против порядка управления, а также против безопасности движения и эксплуатации транспорта (ч.1 ст. 318, ст. 264.1, ст. 264.1 УК РФ).

Следствием установлено, что в июне 2020 года 23-летняя обвиняемая, ранее подвергнутая административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, совершила аналогичное правонарушение, тем самым совершила преступление против безопасности движения и эксплуатации транспорта.

В состоянии алкогольного опьянения девушка села за руль своего автомобиля для поездки по городу Алдан РС(Я). Действия обвиняемой были пресечены инспекторами ДПС ОМВД России по Алданскому району.

Затем, в августе того же года обвиняемая совершила аналогичное преступление, однако, при пресечении ее действий инспекторами ДПС ОМВД России по Алданскому району оказала им активное сопротивление, которое выразилось в нанесении ударов ногами и руками по различным частям тела инспектора ДПС.

Следствием собрано достаточное количество доказательств по уголовному делу, которые легли в основу обвинительного заключения. Проведены экспертные исследования, судебные медицинские экспертизы, допросы и иные следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.