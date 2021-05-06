Жительница Якутии обвиняется в мошенничестве с пособием

Прокуратура Нерюнгри провела проверку соблюдения законодательства о занятости населения.

Установлено, что местная жительница в феврале 2020 года обратилась в Центр занятости населения г.Нерюнгри о признании её безработной и выплате пособия по безработице. При этом, в дальнейшем устроившись на работу и имея постоянный доход, умышленно не известила об этом орган занятости. Сумма незаконно полученного ею пособия по безработице составила более 83 тысяч рублей.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат).

В настоящее время по уголовному делу проводится предварительное расследование, ход которого находится на контроле прокурора.