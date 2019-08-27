Жительница Якутии обнаружила пропажу ценностей после ухода гостя

В дежурную часть отдела полиции Нерюнгринского района поступило заявление 41-летней местной жительницы о краже золотых украшений из ее квартиры на сумму 31 000 рублей.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что накануне женщина распивала спиртные напитки вместе со своим знакомым у себя в квартире. Когда гость покинул квартиру, заявительница обнаружила отсутствие золотого браслета и одной пары сережек.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражу 39-летний подозреваемый. Похищенный браслет злоумышленник успел сбыть и потратить вырученное на алкоголь. Золотые сережки изъяты.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного Кодекса Российской Федерации, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.