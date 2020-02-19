Жительница Якутии незаконно получила субсидию

Прокуратура Аллаиховского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении гр. Я. Она признана виновной в мошенничестве.

Установлено, что подсудимая предоставила в администрацию района заведомо подложные документы о понесенных затратах, связанных с созданием собственного дела. По результатам их рассмотрения ей выплатили субсидию на поддержку малого и среднего предпринимательства в сумме 300 тысяч рублей, которыми она впоследствии воспользовалась по собственному усмотрению.

По результатам рассмотрения уголовного дела, 6 февраля суд с учетом мнения государственного обвинителя, смягчающих вину обстоятельств, назначил женщине наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с установлением испытательного срока.

Судом при рассмотрении уголовного дела удовлетворено в полном объеме исковое заявление администрации МО «Аллаиховский улус (район)» о взыскании с подсудимой ущерба, причиненного преступлением.