19.02.2020
17:54
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Судебная хроника

Жительница Якутии незаконно получила субсидию

Прокуратура Аллаиховского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении гр. Я. Она признана виновной в мошенничестве.

Установлено, что подсудимая предоставила в администрацию района заведомо подложные документы о понесенных затратах, связанных с созданием собственного дела. По результатам их рассмотрения ей выплатили субсидию на поддержку малого и среднего предпринимательства в сумме 300 тысяч рублей, которыми она впоследствии воспользовалась по собственному усмотрению.

По результатам рассмотрения уголовного дела, 6 февраля суд с учетом мнения государственного обвинителя, смягчающих вину обстоятельств, назначил женщине наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с установлением испытательного срока. 

Судом при рассмотрении уголовного дела удовлетворено в полном объеме исковое заявление администрации МО «Аллаиховский улус (район)» о взыскании с подсудимой ущерба, причиненного преступлением.  

Фото: Открытые источники
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики
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