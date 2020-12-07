Жительница Якутии набросилась на собутыльницу

В Ленске 39-летняя мать двоих детей признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

В суде установлено, что в мае 2019 г. подсудимая распивала со своей знакомой спиртные напитки. Во время застолья женщины поссорились и подсудимая, держа в руках пустую стеклянную бутылку из-под вина, умышленно нанесла потерпевшей один удар в область правого глаза.

Согласно заключению экспертов потерпевшей причинена травма правого глаза, вызвавшая значительное снижение остроты зрения, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью.

В ходе рассмотрения уголовного дела подсудимая вину по предъявленному обвинению не признала, однако государственным обвинением представлены неопровержимые доказательства ее вины.

По результатам рассмотрения уголовного дела, суд с учетом мнения государственного обвинителя, наличия у подсудимой на иждивении двоих малолетних детей, назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно, с испытательным сроком на 2 года.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.