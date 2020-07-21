Жительница Якутии из свидетеля стала подозреваемой

Следователем МУ МВД России «Якутское» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 175 Уголовного кодекса Российской Федерации «Сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем» в отношении 33-летней жительницы Якутска. Женщина сбыла ранее похищенный автомобиль в один из ломбардов Якутска. Она знала, что предпринимает незаконные действия, будучи официально предупрежденной органами следствия.

Предварительным следствием установлено, что житель Якутска перед отъездом на длительный срок оставил на хранение свою японскую автомашину стоимостью свыше 400 000 рублей у знакомого. Тот, в свою очередь, решил незаконно сбыть автотранспортное средство. 33-летняя, ничего не подозревающая на тот момент женщина, приобрела похищенную автомашину и непродолжительное время пользовалась ею, пока не была разыскана оперативниками уголовного розыска. Так она узнала, что стала жертвой преступления и свидетелем уголовного дела.

В соответствии с действующим законодательством, покупательница была предупреждена следователем об ответственном хранении автомашины на период расследования уголовного дела, об этом свидетельствует ее расписка, приобщенная к материалам дела и пакет иных документов. Однако, женщина, не дождавшись завершения расследования уголовного дела, решила вернуть часть денег, вложенных в покупку злосчастного автомобиля незаконным путем, сдав его в ломбард, таким образом, поменяв свой статус – из свидетеля в подозреваемую.