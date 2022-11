Жительница Внутренней Монголии из Китая пропагандирует якутский хомус

Любознательный читатель SakhaLife, штудируя один из турецких пабликов, обнаружил интересное видео. На нем девушка азиатской наружности в этническом костюме играет на якутском хомусе. В соцсети оказались совместные фото исполнительницы с Альбиной ДЕГТЯРЕВОЙ, якутским хомусистом-виртуозом, звездой мировой величины. Наш читатель провел целое расследование, чтоб узнать подробности.

Паблик @yujie_hikayelerle_hanzi зарегистрирован в Турции, автор Yujie. Девушка, видимо, турчанка, рассказывает о жизни и искусстве во Внутренней Монголии в Китае и Тибете. Подписчиков у нее 51,5 тысяч.

В оригинале пост выглядит следующим образом.

— Ağız kopuzu (口簧琴, 口弦琴), (Jew’ s harp)

Ağız kopuzu rezonansla çalınan bir müzik aletidir, çıkış yeri Asya olan, Orta Çağdan günümüze kadar gelmiş bir çalgı aletidir. Ağız kopuzu Orta Asya Türk cumhuriyetleri ve Kuzey Moğolistan taraflarında çeşitli alaşım metallerden, Hindistan ve okyanus adalarında ise bambu sıyırmasından yapılan, esas işlevi hem enstrümanın titreşimi hem de ağız boşluğu hacminin ve de nefes yönünün değiştirilerek ses meydana getirilmesi olan, yaklaşık 6000 yıllık bir geçmişe sahip vurmalı-nefesli çalgıdır.

Çeşitli boylarda ve şekillerde bulunan bu çalgıya Avrupa ve Amerika’da ise «ağız arpi» denmektedir.

Özellikle etnik müziklerin ve şaman ayinlerinin vazgeçilmezi olan ağız kopuzu, Türk kültüründe izlerini tarak çalınması olarak gösterir.



❤️The Jew’ s harp is a musical instrument played with resonance, an instrument that has come from the Middle Ages to the present day, originating in Asia. The Jew’ s harp is a percussion-wind instrument with a history of about 6000 years, made of various alloy metals in the Turkic republics of Central Asia and Northern Mongolia, and from bamboo stripping in India and the oceanic islands, whose main function is to create sound by changing both the vibration of the instrument and the volume of the oral cavity and the direction of breathing.

This instrument, which is available in various lengths and shapes, is called «Jew’ s harp» in Europe and America.

The Jew’ s harp, which is indispensable especially in ethnic music and shamanic rituals, shows its traces in Turkic culture as the playing of combs.

