Жительница Турции нашла в Якутске своего отца

В адрес руководства УВМ МВД по Республике Саха (Якутия) пришло благодарственное письмо от жительницы Турции, которая искала своего отца.

Женщина выразила слова признательности сотрудникам подразделения по вопросам миграции. По словам автора послания, полицейские оперативно рассмотрели обращение и помогли установить местонахождение отца в кратчайшие сроки. Как выяснилось, отец женщины проживает сейчас в г. Якутске.

Длительное время, после развода родителей, женщина не виделась с отцом. По словам заявительницы, родители расстались, когда ей было 3 года. Семья проживала в Казахстане и Магаданской области, а затем все родственные связи между дочерью и отцом прекратились.

В своем письме женщина благодарит сотрудников Управления по вопросам миграции: