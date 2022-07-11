Жительница с.Томтор рассказала о том, что пережила в эти дни

О том, что пережила в эти дни, рассказывает жительница с. Томтор Марфа Соркомова — передает Вести Верхоянья.

После того, как предупредили о паводке, мы сразу же начали готовиться. Мебель и всю технику поставили на скамейки, доски закрепили во дворе.

Вода пришла стремительно.

Двор залило, все заготовленные и привезенные стройматериалы, «Буран» ушли под воду. Это очень печально. По всему наслегу затоплено очень много техники. Например, у брата есть мотокосилка, техника для заготовки сена, солнечная станция, телевизор, антенна, продукты, которые он заранее увез на участок, где вели сенокос, но вода и там достала все это имущество. Три стога сена, заготовленного в прошлом году, также повреждены водой.

У нас большое хозяйство: 17 кроликов, 13 куриц, коровы, телята, бык и лошади. Пришлось переносить на другое место очень много: считай, вся мебель, техника, продукты, комбикорм, мука, которые мы закупали оптом. Кроликов и куриц заранее отвезли в заброшенный дом на возвышенное место. Коровы на старой ферме. Надеемся, что и лошади, которые были отогнаны на пастбище на отдаленный участок, живы и находятся на возвышенности. У нас есть частный музей, где хранятся старые документы, экспонаты, которые мы собирали всем наслегом. Экспонаты мы также перенесли в безопасное место.

Кроме своего хозяйства мы спасали дом соседей, которые сейчас находятся в Якутске.

По рассказам местных жителей, наводнение больше, чем было в 2004 году. Тогда вода не затронула многие строения, которые нынче затоплены.

Я с маленькими детьми сейчас живу у родственников. Многим пришлось перейти к родственникам или в мастерскую школы.