17.12.2022
17:46
218
Происшествия
Жительница Олекминска нашла своих родных на передаче «Жди меня»
В последнем выпуске программы НТВ «Жди меня» рассказали о драматической судьбе жительницы Олекминска Людмилы Прытковой. Она искала своих родных брата и мать. Она была удочерена в детстве. Как выяснилось, в Олекминске в свое время разыгралась целая трагедия с маленькой девочкой… Смотрите на видео
Источник: "Жди меня" НТВ
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
17.12.2022
0
92
17.12.2022
0
106
17.12.2022
0
766
17.12.2022
0
1811
17.12.2022
0
1041
17.12.2022
0
309
17.12.2022
0
2108
17.12.2022
0
682
17.12.2022
0
579
17.12.2022
0
1123
17.12.2022
0
237
17.12.2022
0
199
17.12.2022
0
174
17.12.2022
0
214
17.12.2022
0
2717
17.12.2022
0
312
17.12.2022
0
1043
17.12.2022
0
876
17.12.2022
0
1537
17.12.2022
0
287
17.12.2022
0
1178
17.12.2022
0
671
17.12.2022
0
958
17.12.2022
0
1038
17.12.2022
0
1382
17.12.2022
0
15954
16.12.2022
0
1015
16.12.2022
0
337
16.12.2022
0
1222
16.12.2022
0
506
16.12.2022
0
1784
16.12.2022
0
877
16.12.2022
0
1043
16.12.2022
0
1352
16.12.2022
0
1050
16.12.2022
0
366
16.12.2022
0
743
16.12.2022
0
713
16.12.2022
0
2372
16.12.2022
0
733
16.12.2022
0
708
16.12.2022
0
1896
16.12.2022
0
1272
16.12.2022
0
1250
16.12.2022
0
664
16.12.2022
0
375
16.12.2022
0
324
16.12.2022
0
308
16.12.2022
0
2155
16.12.2022
0
1417
16.12.2022
0
459
16.12.2022
0
551
16.12.2022
0
1215
16.12.2022
0
1103
16.12.2022
0
2023
16.12.2022
0
874
16.12.2022
0
1040
16.12.2022
0
807
16.12.2022
0
3510
ТОП НОВОСТИ
13.12.2022
5
193398
11.12.2022
0
74738
13.12.2022
7
19055
13.12.2022
5
18974
16.12.2022
0
18080
17.12.2022
0
16478
14.12.2022
3
11675
15.12.2022
1
9615
12.12.2022
2
8022
12.12.2022
0
7267
Добавить комментарий