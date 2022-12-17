Жительница Олекминска нашла своих родных на передаче «Жди меня»

В последнем выпуске программы НТВ «Жди меня» рассказали о драматической судьбе жительницы Олекминска Людмилы Прытковой. Она искала своих родных брата и мать. Она была удочерена в детстве. Как выяснилось, в Олекминске в свое время разыгралась целая трагедия с маленькой девочкой… Смотрите на видео