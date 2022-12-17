17.12.2022
17:46
218

Происшествия

Жительница Олекминска нашла своих родных на передаче «Жди меня»

В последнем выпуске программы НТВ «Жди меня» рассказали о драматической судьбе жительницы Олекминска Людмилы Прытковой. Она искала своих родных брата и мать. Она была удочерена в детстве. Как выяснилось, в Олекминске в свое время разыгралась целая трагедия с маленькой девочкой… Смотрите на видео

Источник: "Жди меня" НТВ

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх