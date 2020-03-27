Жительница Нерюнгри попалась на уловки мобильных аферистов

С заявлением в полицию обратилась 38-летняя жительница Нерюнгри. Женщина пояснила, что ей поступил телефонный звонок от якобы сотрудников банка. Сначала позвонила девушка, которая сообщила, что с карты заявительницы кто-то пытается снять денежные средства и для предотвращения операции попросила назвать номер банковской карты и три цифры с оборотной стороны, что потерпевшая и сделала. Затем лжесотрудница сказала, что после их разговора ей позвонит сотрудник другого известного банка, т.к., якобы, мошенники полностью взломали безопасность и защиту банковских карт, оформленных на её имя. И действительно, вскоре женщине позвонил очередной лжебанкир и сообщил об аналогичной ситуации с её кредитной картой. Мужчина также попросил назвать номер карты, три цифры с оборотной стороны и код из смс-сообщения. Потерпевшая вновь назвала все запрашиваемые данные. После этого мужчина сообщил, что денежные средства, которые были списаны с её карты, вернуться в течение получаса, однако, этого, конечно же, не произошло. В результате нерюнгринка лишилась 14 000 рублей.

По данному факту проводится проверка.

Уважаемые граждане! Сотрудники полиции призывают быть бдительными! Мошенники используют различные уловки, чтобы завладеть чужими денежными средствами. Помните: только вы можете сохранить свои сбережения! Никогда и никому не сообщайтеномера ваших банковских крат, трёхзначный код, расположенный на оборотной стороне карты, коды подтверждения, приходящие в смс-сообщении, и иные персональные данные.