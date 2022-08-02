Лариса Мамедова: о волонтерстве, чувстве Родины и науке

Пока одни мечтают о крупных городах, другие не только остаются в родных регионах, но и делают пространство вокруг себя лучше, и развиваются. Доцент Технического института СВФУ в Нерюнгри Лариса Мамедова – известная в своем городе активистка, которая успевает совмещать с наукой и преподаванием волонтерство.

Лариса Викторовна, расскажите, пожалуйста, немного о себе – вы ведь работаете в институте, чем занимаетесь, помимо преподавания?

Я выросла в Нерюнгри. Здесь же окончила институт, в котором после выпуска начала работать. На родной кафедре работаю уже 18 лет. Кафедра готовит будущих педагогов дошкольного и начального школьного образования, психологов. Мне также интересна наука – я изучаю развитие высшего образования в Южной Якутии, совместно с ДВФУ исследую биопсихофизические особенности национальных видов двигательной активности (спорта и игр) коренных народов Дальнего Востока России. Как всякий исследователь готовлю научные статьи, работаю над учебно-методическими пособиями и методическими рекомендациями. Большое внимание уделяю подготовке молодых исследователей, являюсь руководителем студенческой науки в институте. За последние три года мои ребята написали более 300 научных студенческих статей и тезисов.

Стараюсь активно участвовать в разных проектах. В 2020 году подготовила проект на тему вариативной модели дополнительного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках инклюзивной практики, с которым приняла участие в конкурсе «Сириус. Лето: начни свой проект».

Еще одно направление, которым я занимаюсь в свободное время – офис-студия психологического развития и организации детского досуга «Импульс». Также помогаю супругу-предпринимателю.

Многие мечтают уехать из Нерюнгри. А вы родились и выросли здесь, работаете в институте – почему?

Родители переехали на север с Украины, когда мне исполнилось пять лет. В Нерюнгри я пошла в первый класс, поступила в институт, вышла замуж. Мои дочери родились здесь. Так что с полной уверенностью можно сказать, что я практически коренной житель. Когда я впервые здесь оказалась, Нерюнгри еще только строился, а сейчас это красивый современный город.

Как вы стали заниматься благотворительностью? Как пришла эта идея?

Супруг руководил детским игровым центром, и мы часто устраивали там мероприятия для детей-инвалидов, проживающих в нашем районе. Мы работали напрямую с обществом инвалидов, организовывали досуг этих деток, устраивали праздники.

Ковидные ограничения вынудили нас закрыть игровой центр. Мы лишились возможности проводить благотворительные мероприятия на своей территории. В поисках возможных вариантов продолжить начатую работу я подумала: почему бы не реализовать свой творческий потенциал, если есть желание потрудиться на благо жителей нашего района? Например, организовывать какие-нибудь мероприятия, оказывать помощь и поддержку нашим жителям. Поэтому я решила войти в состав общественной организации «Матери России», председателем которой является моя коллега по институту Наталья Бараханова. Я знала, что «Матери России» и Совет женщин работают в тесной связи с руководством района, поэтому есть реальный шанс получить серьезную поддержку и воплотить свои идеи в жизнь.

С чего началась ваша деятельность в новом сообществе?

Первое мероприятие, в подготовке и проведении которого я приняла участие, – сбор гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР. Нерюнгринцы живо откликнулись на призыв о помощи мирным жителям, остро нуждающимся в продуктах и предметах первой необходимости. Мы с коллегами из ОО «Матери России» и Совета женщин закупали товары, упаковывали и готовили к отправке гуманитарный груз.

Еще одним важным мероприятием стала акция «Коробка храбрости», приуроченная ко Дню защиты детей. В рамках данной акции в течение последней недели мая мы собирали подарки для детей, находящихся на лечении в педиатрическом отделении Нерюнгринской центральной районной больницы, пациентов дневного стационара детской поликлиники, воспитанников Чульманского детского дома.

Вместе с Барахановой Натальей мы разработали план действий: дали объявления в местные паблики и организовали пункты приема подарков – пластмассовых игрушек, канцелярских товаров, настольных игр – всех тех предметов, использовать которые можно в медицинских учреждениях.

Подключаются ли к подобным акциям другие жители Нерюнгри, компании?

Когда мы проводили акцию «Коробка храбрости», многие жители Нерюнгринского района активно подключились. С большим желанием и удовольствием они покупали подарки деткам. Желающие оставляли контактные данные для получения фотоотчета. С мешком подарков приехали из поселка Беркакит сотрудники ДК «Дружба». Хочется отдельно поблагодарить сотрудников детских дошкольных учреждений «Красная шапочка» и «Незабудка». Воспитатели вместе с родителями воспитанников присоединились к акции и организовали сбор подарков у себя в учреждениях!

1 июня мы с Натальей Барахановой отправились вручать подарки деткам. В педиатрическом отделении нас радостно встретили малыши, некоторые из них лежали в стационаре без родителей, и им особенно не хватало заботы и внимания. Наш сюрприз удался: дети оживились, радостно рассматривали игрушки, осваивали новые игры. Один мальчик даже уселся в кузов новенького грузовика и стал кататься по коридору. Выглядело это очень забавно.

Мы поинтересовались у сотрудников отделения, чем им можно помочь. Оказывается, самый ходовой «товар» здесь – соски-пустышки и бутылочки для молочной смеси. После регулярного использования и частых обработок они быстро приходят в негодность. После встречи мы обратились к директору одного из магазинов, где продают товары для малышей, Ибадовой Ксении с просьбой помочь отделению. Ксения нас даже не дослушала… Уже на следующий день мы возвращались в больничный комплекс с целой коробкой пустышек и бутылочек для малышей. В этот момент я подумала, как здорово, что рядом такие отзывчивые и щедрые люди! Как здорово, что мы все делаем общее, такое важное дело – помогаем тем, кто в этом особенно нуждается!

Есть мнение, что дети, которым помогают волонтеры, избалованы вниманием, брезгуют подарками… Какое у вас сложилось впечатление?

Мы посещали детский дом в поселке Чульман. Нас не ждали, предварительной договоренности не было, но нас встретили, как родных. Сотрудники провели для нас настоящую экскурсию. Нам показали оборудованные компьютерные классы, комнаты, в которых живут дети. Удивило то, с каким вкусом и любовью продуман интерьер: в каждой комнате своя цветовая гамма, в которой выдержано все – от краски на стенах, до штор и покрывал на кроватях. Хорошая мебель, чистота и порядок. Видно, что здесь любят детей и заботятся о них.

Ребята живут по своему распорядку: малыши были в детском саду – им вручили подарки позже, старшие были заняты своими делами, для них мы тоже оставили гостинцы, а с нами провели время детки от 6 до 13 лет.

Дети ухоженные, воспитанные, при том, что они явно не избалованы подарками, без суеты и спешки выбрали именно те игрушки, которые им действительно понравились, не задевая, не обижая других. Очень тронуло то тепло и благодарность, которая шла от этих детей. Мне как маме хотелось оставить каждому немного своей любви и заботы.

Что вам дает это волонтерство?

На ваш вопрос отвечу так – дает невероятный приток энергии, ощущение радости от понимания того, что я могу сделать кого-то чуточку счастливее. Это возможность делиться своим опытом, заводить новые знакомства, находить единомышленников и реализовывать новые проекты.

Кстати, мы планируем совместно с ОО «Матери России» и Советом женщин проводить мероприятия, привлекая студентов кафедры педагогики и методики начального обучения нашего института. Студенты смогут проходить на базе Нерюнгринского центра помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, «Вектор» производственную практику, а после окончания института, возможно, придут туда работать. Мы готовим будущих педагогов дошкольного и начального школьного образования, психологов. Так что планов масса. Новый учебный год начнем с их воплощения.