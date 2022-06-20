Жительница Мирного убила бывшего мужа и вызвала скорую

Жительница города Мирного взята под домашний арест по обвинению в убийстве бывшего мужа. Об этом сообщает СУ СК России по РС (Я).

Мирнинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении 37-летней женщины, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ – убийство.

Согласно материалам уголовного дела, 18 июня 2022 года между мужчиной и его бывшей супругой возникла ссора на почве личных неприязненных отношений. Они находились в состоянии алкогольного опьянения. В ходе конфликта мужчина ударил бывшую супругу кулаком по голове, и женщина прошла на кухню, взяла из столешницы кухонный нож и нанесла им удар в грудную клетку потерпевшего. От полученного ножевого ранения мужчина скончался на месте преступления.

Обвиняемая вызвала бригаду скорой помощи, и после прибытия следственно-оперативной группы рассказала о произошедшем следователю.

По ходатайству следственных органов в отношении женщины избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В рамках уголовного дела проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Назначены необходимые экспертные исследования.

Расследование продолжается.