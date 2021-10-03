Жительница Мирного оформила кредит и перевела деньги мошенникам

В г. Мирный работница одного из нефтегазодобывающих предприятий взяла в кредит около 700 тысяч рублей и перевела мошенникам.

Девушке позвонили якобы из службы безопасности банка и сообщили, что неизвестные подали от её имени заявку на получение кредита и, скорее всего, к данным манипуляциям причастны сами работники банка. Затем в разговор включился «следователь», который подтвердил слова лжесотрудника банка и потребовал отзеркалить незаконные действия преступников – лично оформить кредит и перечислить через банкомат все заемные средства на «безопасный счет». При этом злоумышленники уверяли, что всё под контролем и кредит автоматически закроется в течении суток. Потерпевшая поверила и выполнила все указания звонивших. В итоге она не только лишилась крупной суммы денег, но и осталась должна банку.

Уважаемые граждане! Во избежание подобных случаев, полиция настоятельно рекомендует не выполнять никаких действий по указанию неизвестных. Если вам позвонили из «банка» и потребовали якобы для сохранности денежных средств оформить встречный кредит, а затем перевести средства на «безопасный счет», то будьте уверены, – это МОШЕННИКИ! Помните, что никаких безопасных/резервных/специальных счетов не существует. Это счета аферистов!