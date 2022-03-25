Жительница Мархи: здорово, что придумали выездной приём документов на социальную газификацию

Мобильный офис АО «Сахатранснефтегаз» продолжает расширять географию своей работы. Сегодня, 25 марта, специалисты провели выездную работу по приему заявок на социальную газификацию в микрорайоне Марха. 28 заявок принято, порядка 70 человек получили консультацию по вопросам газификации.

«Работники очень вежливые, приняли документы, ответили на все мои вопросы. Здорово, что придумали выездной приём заявлений, потому что мне было бы очень трудно добираться до городского офиса. Благодарю «Сахатранснефтегаз» за работу», – поделилась заявитель Дария Мамрукова.

Впервые мобильный офис социальной газификации начал работу 16 марта и успел провести выезды в Хатассах, Пригородном, Промышленном округе Якутска. За четыре выезда офис принял 80 заявок и провёл консультации для порядка 250 граждан.

Завтра, 26 марта, планируется первый выезд мобильного офиса за пределами городского округа Якутска: передвижной автобус примет заявки на социальную газификацию жителей Намского улуса в селе Намцы, площадь Ленина, с 13:00 до 16:00.