Жительница Мархи заявила, что ее искусали 3 собаки, но оказалось…

Сегодня в социальных сетях распространилась информация о том, что в Мархе на женщину напали три собаки, искусали лицо и повредили руку.

МЦУ г.Якутска выяснили, что на самом деле произошло. В 02 ч. 32 мин. в скорую поступило сообщение с одного из домов по ул. 2 Набережная о том, что на женщину напали три собаки. Вместе с бригадой скорой помощи на место выехали сотрудники полиции. При внешнем осмотре потерпевшей выяснилось, что увечья не характерны укусам собак. При опросе пострадавшей сотрудниками полиции, выяснилось, что на самом деле её избил сожитель, но чтобы выгородить его, посовещавшись решили списать избиение на укусы собак.

Теперь пару ждет уголовная ответственность, за побои и ложную информацию.

МЦУ г.Якутска просит не верить недостоверной информации.