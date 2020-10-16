Жительница Благовещенска поблагодарила АК «Железные дороги Якутии»

В Администрацию Президента Российской Федерации поступило письмо, в котором жительница города Благовещенска выразила благодарность в адрес Акционерной компании «Железные дороги Якутии».

В обращении Д.В. ДРОЗД поделилась, что она впервые в жизни совершила путешествие на поезде до г. Якутска и находится под большим впечатлением от недавно совершенной поездки в Якутию. Ей очень понравилось обслуживание, пассажирский вагон. Особенно ее впечатлил трансфер через реку Лена, который организован для пассажиров поезда по принципу мультимодальной перевозки.

Обращение пассажира поезда Управлением Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций направлено для сведения в Правительство Республики Саха (Якутия).

В тексте обращения говорится: «Здравствуйте! Пишет вам жительница Амурской области. В недавнем прошлом я совершила визит в ваш прекрасный регион!!! Нахожусь под большим впечатлением от поездки, я очень рада, что мне довелось побывать в Респулике Саха!!! Я первый раз в своей жизни ехала на поезде, мне очень понравился вагон, поездка длилась почти трое суток, но совершенно меня не утомила, попутчики также попались очень хорошие. Надеюсь, что и впредь мои железнодорожные поездки будут такими же удачными!!! Но особенно меня впечатлило речное путешествие!!! Я совершила увлекательный круиз на великолепном теплоходе «Рукавишников»!!! Меня так поразило это судно!!!

Обслуживание пассажиров на высшем уровне: очень приятная бортпроводница с красивым именем Саяна принесла мне чай и сладости, везде чисто и аккуратно (в том числе в санузле), в салоне красивые шторочки и накидки на сиденьях цвета морской волны. Я почувствовала себя просто VIP-пассажиркой на круизном лайнере!!! В связи с вышеизложенным прошу выразить благодарность железным дорогам Якутии и экипажу теплохода «Рукавишников» за приятные впечатления гостье!!! Обязательно вернусь в вашу изумительную республику снова!!! С уважением Дарья Владимировна Дрозд, город Благовещенск, Амурская область P.S. Когда я собиралась ехать в Якутию, звучали мнения, что там нечего делать, ничего интересного, всё плохо. Но я убедилась в обратном!!! И мне даже пришла на ум такая рифма: А не так уж и плоха жизнь в Республике Саха!!!» (Орфография и пунктуация автора сохранены).

Напоминаем, что пассажирский поезд Нижний Бестях — Нерюнгри теперь ходит ежедневно. С пассажирским поездом курсируют беспересадочные вагоны ЖДЯ до Хабаровска и Благовещенска. С 20 декабря начнет курсировать вагон беспересадочного сообщения до Иркутска.

Для пассажиров поезда организован удобный трансфер по маршруту Якутск — ж.д. вокзал Нижний Бестях — Якутск. В летний период пассажиров поезда встречает автобус, который довозит пассажиров до причала. Через реку трансфер осуществляется на теплоходе «Рукавишников» по договору с ООО «Лена-Транс».

В переходный период осенью и весной трансфер через реку осуществляется судами на воздушной подушке, в зимний период – на автобусе.