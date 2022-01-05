Жительница Алдана перевела мошенникам более 140 тысяч рублей

В дежурную часть ОМВД России по Алданскому району обратилась жительница Алдана с заявлением о совершении в отношении нее мошеннических действий.

Женщина рассказала, что разместила на интернет-площадке «Авито» объявление о продаже квартиры. На следующий день ей позвонила потенциальная покупательница, которая сообщила, что хочет приобрести квартиру и даже якобы внесла предоплату, отправив смс-сообщение, а теперь продавцу необходимо через банкомат перевести полученные денежные средства на разные счета. Потерпевшая под диктовку «покупательницы» перевела на разные счета 142 500 рублей, чеки при этом она не сохранила по требованию звонившей. Только после завершения операций женщина поняла, что ее обманули мошенники.

Полиция предупреждает: чтобы обезопасить свои сбережения необходимо следовать простым правилам: никогда не диктовать пароли из смс-сообщений, никогда не совершать операций с денежными средствами под диктовку неизвестных лиц.